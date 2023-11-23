неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Филиппов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Николай Филиппов
Холмовский Иван Николаевич (1802 - ?) Родился в семье пономаря села Лаврентьева Холма Ярославского уезда Николая Филипповича. С 1812 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1820 году определ... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анисья Николаева
Отец ребёнка: Николай Филиппов
Смерть
Неизвестно