Зубков Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Андрей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.2009

Дочь: Зубкова Карина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.02.2012

Дочь: Зубкова Ксения Андреевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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