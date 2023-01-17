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Катков Николай Иванович

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

22.10.1907

Дата смерти

Между ?.01.1942 и ?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Между 1885 и 1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1907

Отец: Катков Иван Васильевич

Мать: Каткова Елена Петровна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Запись сделана в метрической книге Александро-Невской больничной церкви г. Тамбов, Тамбовского уезда. Ф.1049, оп.5, д. 7981. л. 406 об.407
Крещение
23.10.1907
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Восприемники: Тамбовский мещанин Иван Николаевич Каменский и потомственная почетная гражданка Мария Модестовна Макова. | Основание: Ф.1049, оп.5, д.7981, л.406 об.,407
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каткова Анна Яковлевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Работа или профессия
1935
завед, буфетом | Место работы: ст. Чакино Ржакинского района | Должность: завед, буфетом
Работа или профессия
1938
столяр | Место работы: Тамбов вагонный ремзавод | Должность: столяр | Музей Тамбовского Вагонного ремонтного Завода | http://turtmb.ru/chto-posmotret/dostoprimechatelnosti/muzej-tambovskogo-vagonoremo... Показать все
Военная служба
?.12.1941
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Воинское звание: красноармеец | Информация о донесении | Номер донесения: 2553 | Тип донесения: Донесения послевоенного периода | Дата донесения: 11.12.1946 | Название части:тамбовский огвк тамбовской... Показать все
Смерть
Между ?.01.1942 и ?.04.1942
Причина смерти: неизвестно (пропал без вести)
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