Катков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.10.1907
Дата смертиМежду ?.01.1942 и ?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1907
Отец: Катков Иван Васильевич
Мать: Каткова Елена Петровна
Запись сделана в метрической книге Александро-Невской больничной церкви г. Тамбов, Тамбовского уезда. Ф.1049, оп.5, д. 7981. л. 406 об.407
Крещение
23.10.1907
Восприемники: Тамбовский мещанин Иван Николаевич Каменский и потомственная почетная гражданка Мария Модестовна Макова. | Основание: Ф.1049, оп.5, д.7981, л.406 об.,407
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каткова Анна Яковлевна
Работа или профессия
1935
завед, буфетом | Место работы: ст. Чакино Ржакинского района | Должность: завед, буфетом
Работа или профессия
1938
столяр | Место работы: Тамбов вагонный ремзавод | Должность: столяр | Музей Тамбовского Вагонного ремонтного Завода | http://turtmb.ru/chto-posmotret/dostoprimechatelnosti/muzej-tambovskogo-vagonoremo... Показать все
Военная служба
?.12.1941
Воинское звание: красноармеец | Информация о донесении | Номер донесения: 2553 | Тип донесения: Донесения послевоенного периода | Дата донесения: 11.12.1946 | Название части:тамбовский огвк тамбовской... Показать все
Смерть
Между ?.01.1942 и ?.04.1942
Причина смерти: неизвестно (пропал без вести)