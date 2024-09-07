Коломыйченко (Стеценко) Евгенья Иванова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1858 ст.
Рождение ребёнка
05.02.1860 ст.
Дочь: Коломыйченко Агафья Афанасьева
Отец ребёнка: Коломыйченко Афанасий Андреев
Рождение ребёнка
12.10.1862 ст.
Сын: Коломыйченко Назар Афанасьев
Отец ребёнка: Коломыйченко Афанасий Андреев
Смерть
Неизвестно