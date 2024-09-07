Коломыйченко (Стеценко) Евгенья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломыйченко (Стеценко) Евгенья Иванова

Место рождения

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
15.01.1858 ст.

Муж: Коломыйченко Афанасий Андреев

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.02.1860 ст.

Дочь: Коломыйченко Агафья Афанасьева

Отец ребёнка: Коломыйченко Афанасий Андреев

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.10.1862 ст.

Сын: Коломыйченко Назар Афанасьев

Отец ребёнка: Коломыйченко Афанасий Андреев

Терновка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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