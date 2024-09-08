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Шленкова Пелагея Деонисовна

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Место рождения

Константиново

Дата рождения

23.04.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1833

Отец: Деонисс Трифонович(Трофимович)

Мать: Евдокия Родионовна (Ларионовна)

Ф 203 О 745 Д 1374 с.694, крещена 25го, от 1го брака
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шленков Захар Ефимович

Рождение ребёнка
25.11.1854

Сын: Шленков Яков Захарович

Отец ребёнка: Шленков Захар Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
с 1335 Ф 203 О 745 Д 1909, крестили 27 ноября
Рождение ребёнка
20.01.1859

Сын: Шленков Григорий Захарович

Отец ребёнка: Шленков Захар Ефимович

Константиново, Воскресенский муниципальный район, Московская область
крещение 22 января 1859, Ф203 О745 Д2053, стр. 1085. Воспреемники Рязанского пехотного полка 2й роты рядовой Косма Шленков и солдатка Матрона Ефимовна
Смерть
Неизвестно

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