Шленкова Пелагея Деонисовна
Место рожденияКонстантиново
Дата рождения23.04.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1833
Ф 203 О 745 Д 1374 с.694, крещена 25го, от 1го брака
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1854
Отец ребёнка: Шленков Захар Ефимович
с 1335 Ф 203 О 745 Д 1909, крестили 27 ноября
Рождение ребёнка
20.01.1859
Сын: Шленков Григорий Захарович
Отец ребёнка: Шленков Захар Ефимович
крещение 22 января 1859, Ф203 О745 Д2053, стр. 1085. Воспреемники Рязанского пехотного полка 2й роты рядовой Косма Шленков и солдатка Матрона Ефимовна
Смерть
Неизвестно