Старожилова Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1960
Дата смерти06.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старожилов Александр Юрьевич
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
06.04.2009