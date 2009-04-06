Старожилова Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старожилова Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1960

Дата смерти

06.04.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старожилов Александр Юрьевич

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
06.04.2009
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