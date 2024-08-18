Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Алена
Рождение ребёнка
1820
Сын: Максим Алексеевич
Мать ребёнка: Алена
Смерть
Неизвестно