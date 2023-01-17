(Щепетков) Ефрем
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Дочь: Прасковья Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (щепетков) Григорий Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно