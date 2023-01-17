(Щепетков) Ефрем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Щепетков) Ефрем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Дочь: Прасковья Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (щепетков) Григорий Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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