Волков Иван Сергеевич Около 1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Иван Сергеевич

Автор
ДБ
Бобраков Д.

мужской, родился Около 1887

Мать
Анна ТимофееваОколо 1857 г.р.
Отец
Волков Сергей ЛогиновичОколо 1853 г.р.
Дети
(Волкова) Любовь Ивановна28.10.1923 г.р.
(Волкова) Мария Сергеевна02.11.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Волков Сергей Логинович

Мать: Анна Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
28.10.1923

Дочь: (Волкова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Дмитриевна

Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
02.11.1925

Дочь: (Волкова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Волкова Анастасия Дмитриевна

Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.