Волков Иван Сергеевич
мужской, родился Около 1887
МатьАнна ТимофееваОколо 1857 г.р.
ОтецВолков Сергей ЛогиновичОколо 1853 г.р.
Дети
(Волкова) Любовь Ивановна28.10.1923 г.р.
(Волкова) Мария Сергеевна02.11.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Волков Сергей Логинович
Мать: Анна Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1923
Дочь: (Волкова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Дмитриевна
Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.11.1925
Дочь: (Волкова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Волкова Анастасия Дмитриевна
Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область