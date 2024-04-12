Тишкин Николай Евфимович
Место рождения
Дата рождения06.05.1890 ст.
Дата смерти08.12.1890 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890 ст.
Крещение
07.05.1890 ст.
Воспреемники: села Новгородского крестьянин ... Лаврентьев Сережкин и жена Зота Федосеева Анахина крестьянина и того же села Василиса ...ева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1890 ст.
Похороны
10.12.1890 ст.
На приходском кладбище