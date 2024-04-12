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Тишкин Николай Евфимович

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.05.1890 ст.

Дата смерти

08.12.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890 ст.

Отец: Тишкин Евфимий Авксентьевич

Мать: Тишкина Ирина Лаврентьевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
07.05.1890 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: села Новгородского крестьянин ... Лаврентьев Сережкин и жена Зота Федосеева Анахина крестьянина и того же села Василиса ...ева
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.12.1890 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Похороны
10.12.1890 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище
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