Николаева (Никифорова) Ирина (Иринья) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1898
Дата смерти25.04.1979
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Никифоров Василий
Мать: не указана
Дочь: Кузовова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Дочь: Лугвина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Сын: Николаев Изосим Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Сын: Николаев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Дочь: Титова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Дочь: Лисовская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Сын: Николаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Дочь: Черненкова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович
Дочь: Кашкина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович