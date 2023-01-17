Николаева (Никифорова) Ирина (Иринья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Никифорова) Ирина (Иринья) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1898

Дата смерти

25.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1898

Отец: Никифоров Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1917

Муж: Николаев Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1918

Дочь: Кузовова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Николаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1922

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1924

Дочь: Лугвина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1928

Сын: Николаев Изосим Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1928

Сын: Николаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1930

Дочь: Титова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Лисовская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Николаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1937

Дочь: Черненкова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1939

Дочь: Кашкина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Николаев Василий Иванович

Спас-Реня, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Награда
С 1945 по 1950
Орден «Мать-героиня»
Смерть
25.04.1979
Похороны
1979
Косодавль, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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