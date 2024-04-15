Куликов Онисим Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Куликов Устин Гаврилович
Место жительства
С 1803
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Арина Анисимовна
Мать ребёнка: Куликова Харитонья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Палагея Анисимовна
Мать ребёнка: Куликова Харитонья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Куликов Кирило Анисимович
Мать ребёнка: Куликова Харитонья
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Куликова Харитонья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Харитонья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1848