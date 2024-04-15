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Куликов Онисим Устинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Куликов Устин Гаврилович

Мать: не указана

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Арина Анисимовна

Мать ребёнка: Куликова Харитонья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Палагея Анисимовна

Мать ребёнка: Куликова Харитонья

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Куликов Кирило Анисимович

Мать ребёнка: Куликова Харитонья

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Куликов Осип Анисимович

Мать ребёнка: Куликова Харитонья

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Харитонья

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1848
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