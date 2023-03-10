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(Фофонов) Анна Авдеевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

02.12.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1904

Отец: Фофонов Авдей Афонасьевич

Мать: Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
12.12.1904
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно

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