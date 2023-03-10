(Фофонов) Анна Авдеевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1904
МК п.Январцевский, 1904
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
12.12.1904
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно