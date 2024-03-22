Головастиков Алексей Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Головастиков Ермолай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Головастиков Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Алексеевна
Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Головастиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Головастиков Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно