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Головастиков Алексей Ермолаевич

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Головастиков Ермолай Дмитриевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Головастиков Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Головастиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Головастиков Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Головастикова Анна Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головастикова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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