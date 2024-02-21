Ростовцева (Калейчик) Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1978
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1978
Отец: Ростовцев Сергей Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.2004
Дочь: (Калейчик) Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Калейчик Андрей
Рождение ребёнка
15.08.2008
Дочь: (Калейчик) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Калейчик Андрей