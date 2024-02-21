Ростовцева (Калейчик) Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРостовцева (Калейчик) Светлана Сергеевна

Ростовцева (Калейчик) Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1978

Отец: Ростовцев Сергей Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.2004

Дочь: (Калейчик) Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Калейчик Андрей

Рождение ребёнка
15.08.2008

Дочь: (Калейчик) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Калейчик Андрей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.