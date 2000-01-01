Неизвестно Степан Ильич
Место рожденияОренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Дата рождения1904
Дата смерти03.12.1942
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Неизвестно Илья (дед Илько)
Мать: не указана
Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филенко Мария Петровна
Смерть
03.12.1942
Калининская обл., Великолукский р-н, д. Креплянка