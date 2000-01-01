Неизвестно Степан Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Степан Ильич

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Место рождения

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника

Дата рождения

1904

Дата смерти

03.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Неизвестно Илья (дед Илько)

Мать: не указана

Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Паника
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филенко Мария Петровна

Смерть
03.12.1942
Калининская обл., Великолукский р-н, д. Креплянка
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