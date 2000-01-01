Маслобойников Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслобойников Иван Федотович

Маслобойников Иван Федотович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Маслобойников Иван

Мать ребёнка: Маслобойникова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
07.03.1900

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Маслобойникова Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close