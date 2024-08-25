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Мирошников Иван Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мирошников Самуил

Мать: Мирошникова Жена Самуила

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мирошников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Мирошникова Ирина Ивановна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Рождение ребёнка
?.03.1922

Сын: Мирошников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мирошникова Ирина Ивановна

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
После 1937

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