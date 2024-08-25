Мирошников Иван Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Мирошников Самуил
Мать: Мирошникова Жена Самуила
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мирошников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Мирошникова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
?.03.1922
Сын: Мирошников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мирошникова Ирина Ивановна
Смерть
После 1937