Голдобин Терентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1909
Сын: Голдобин Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Голдобина Фелинсата Затеевна
д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Голдобина Фелинсата Затеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голдобин Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Голдобина Фелинсата Затеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голдобин Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Голдобина Фелинсата Затеевна
Смерть
Около 1921
д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Причина смерти: Утонул