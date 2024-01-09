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Голдобин Терентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1921

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Голдобин Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Голдобина Фелинсата Затеевна

д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Голдобина Фелинсата Затеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голдобин Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Голдобина Фелинсата Затеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голдобин Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Голдобина Фелинсата Затеевна

Смерть
Около 1921
д. Колота, г.Кировград, Свердловская обл
Причина смерти: Утонул
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