Маремьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиМежду 1776 и 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1756 и 1758
Муж: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1764
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Смерть
Между 1776 и 1782