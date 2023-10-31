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Маремьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Между 1776 и 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1711 и 1717 г.р.

Дети

Между 1761 и 1764 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1769 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1756 и 1758

Муж: Яков Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1761 и 1764

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1776 и 1782
Копытово, Шуйский район, Северный край
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