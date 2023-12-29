Шевцов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Николай Константинович
Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевцова) Тамара Контастиновна
Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевцова) Галина Константиновна
Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харлова (Шевцова) Фаина Константиновна
Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Александр Константинович
Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно