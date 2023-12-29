Шевцов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Николай Константинович

Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевцова) Тамара Контастиновна

Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевцова) Галина Константиновна

Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харлова (Шевцова) Фаина Константиновна

Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Александр Константинович

Мать ребёнка: (Тужикова) Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно

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