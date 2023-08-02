Султанбей (Чорабай) Пелагея Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султанбей (Чорабай) Пелагея Исааковна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1813

Сын: Султанбей Павел Капитонович

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1894

Муж: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
21.06.1896

Дочь: (Султанбей) Екатерина Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
19.09.1897

Дочь: (Султанбей) Феодора Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
20.11.1898

Дочь: (Султанбей) Мария Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: (Султанбей) Анастасия Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Султанбей) Ксения Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
09.04.1904

Дочь: (Султанбей) Александра Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: (Султанбей) Любовь Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
05.05.1907

Дочь: (Султанбей) Ксения Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Рождение ребёнка
21.09.1909

Дочь: (Султанбей) Феодора Капитоновна

Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич

Смерть
Неизвестно

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