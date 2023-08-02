Султанбей (Чорабай) Пелагея Исааковна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Султанбей Павел Капитонович
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Султанбей) Екатерина Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Дочь: (Султанбей) Феодора Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Дочь: (Султанбей) Мария Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Дочь: (Султанбей) Анастасия Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Дочь: (Султанбей) Ксения Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Дочь: (Султанбей) Александра Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Дочь: (Султанбей) Любовь Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Дочь: (Султанбей) Ксения Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич
Дочь: (Султанбей) Феодора Капитоновна
Отец ребёнка: Султанбей Капитон Саввич