Шашков Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашков Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2011

Отец: Шашков Максим Михайлович

Мать: не указана

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