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Ажгибесова Анна Федоровна

Место рождения

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ажгибесов (Ожгибесов) Антроп Савельевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Ожгибесов (Ажгибесов) Егор (Георгий) Антропьевич

Отец ребёнка: Ажгибесов (Ожгибесов) Антроп Савельевич

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Согласно переписи 1897 года ФИО Ажгибесов Георгий Антропьев сын, ему 17 лет, живет в семье отца из 4 чел, земледелец при отце, госуд. крестьянин, неграмотный, вера-старообрядчество беспоповец
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Ожгибесов (Ажгибесов) Ефрем Антропьевич

Отец ребёнка: Ажгибесов (Ожгибесов) Антроп Савельевич

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Согласно переписи 1897г. Ей 43 года, госуд. Крестьянка, земледельца при муже, неграмотна, вероисповедание- старообрядчество беспоповцы, имеет 2 сыновей Георгия 17 и Евфрема 14 лет

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