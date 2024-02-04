Ажгибесова Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Ожгибесов (Ажгибесов) Егор (Георгий) Антропьевич
Отец ребёнка: Ажгибесов (Ожгибесов) Антроп Савельевич
Согласно переписи 1897 года ФИО Ажгибесов Георгий Антропьев сын, ему 17 лет, живет в семье отца из 4 чел, земледелец при отце, госуд. крестьянин, неграмотный, вера-старообрядчество беспоповец
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Смерть
Неизвестно
Согласно переписи 1897г. Ей 43 года, госуд. Крестьянка, земледельца при муже, неграмотна, вероисповедание- старообрядчество беспоповцы, имеет 2 сыновей Георгия 17 и Евфрема 14 лет