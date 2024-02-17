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Иванчихин Сергей Петрович
Иванчихин Сергей Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.1976
Пол
Мужской
Отец
Иванчихин Петр Михайлович
1954 г.р.
Мать
Иванчихина Нина Николаевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1976
Отец:
Иванчихин Петр Михайлович
Мать:
Иванчихина Нина Николаевна
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