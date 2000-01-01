Килунин (Килунин) Пелагия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килунин (Килунин) Пелагия Анисимовна

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Место рождения

Гольяны

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Килунин Анисим Тимофеевич

Мать: Лебедева Елизавета Николаевна

Гольяны
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