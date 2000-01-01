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Килунин (Килунин) Пелагия Анисимовна
Килунин (Килунин) Пелагия Анисимовна
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Место рождения
Гольяны
Дата рождения
1878
Пол
Женский
Отец
Килунин Анисим Тимофеевич
1843 г.р.
Мать
Лебедева (Шарова) Елизавета Николаевна
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Килунин Анисим Тимофеевич
Мать:
Лебедева Елизавета Николаевна
Гольяны
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