Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
РС10 1858 30л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Власович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Власович
РС10 1858 8л
Рождение ребёнка
1854
Сын: Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Власович
РС10 1858 4г
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Власович
РС10 1858 1г
Смерть
Неизвестно