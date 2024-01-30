Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрина Ивановна

Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

РС10 1858 30л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Власович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Власович

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 8л
Рождение ребёнка
1854

Сын: Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Власович

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 4г
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Власович

Легитово, Антроповский муниципальный район, Костромская область
РС10 1858 1г
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.