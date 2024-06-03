Кецко Юрий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1987
Дочь: Кецко Полина Юрьевна
Мать ребёнка: Кецко (Леонидова) Марина Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1990
Дочь: Кецко Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Кецко (Леонидова) Марина Ивановна