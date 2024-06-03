Кецко Юрий Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кецко Юрий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

тф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кецко (Леонидова) Марина Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1987

Дочь: Кецко Полина Юрьевна

Мать ребёнка: Кецко (Леонидова) Марина Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1990

Дочь: Кецко Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Кецко (Леонидова) Марина Ивановна

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