Рожкова (Артёмова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Артёмова) Галина Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.12.1939

Дата смерти

01.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1939

Отец: Артёмов Василий Семёнович

Мать: Филатова Анастасия Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Между 1939 и 1957
Москва, город федерального значения Москва
Барак на ул. Льва Толстого, где проживали работники Дортреста
Место жительства
Между 1957 и 1971
Москва, город федерального значения Москва
ул. 2-я Филёвская, д. 5
Работа или профессия
С 01.09.1958 по 15.09.1960
Москва, город федерального значения Москва
Работала швеёй на Швейной фабрике № 38
Образование
С 1959 по 1960
Москва, город федерального значения Москва
учеба в средней школе № 27 рабочей молодежи г. Москвы
Образование
С 1960 по 1961
Москва, город федерального значения Москва
прошла обучение на одногодичных курсах стенографии при Московском городском отделе народного образования
Работа или профессия
С 27.06.1961 по 16.04.1962
Москва, город федерального значения Москва
секретарь-машинистка на Всесоюзном объединении "Судоимпорт"
Работа или профессия
С 16.04.1962 по 15.09.1966
Москва, город федерального значения Москва
ст. техник отдела строительства ВНИИ Государственной патентной экспертизы
Бракосочетание
06.11.1963

Муж: Рожков Анатолий Васильевич (Алексеевич)

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание зарегистрировано в Киевском отделе ЗАГС г. Москвы
Образование
С 1964 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
получила образование в Московском государственном институте культуры по специальности "библиотековедение и библиография"
Работа или профессия
С 15.09.1966 по 02.01.1968
Москва, город федерального значения Москва
стенографистка-машинистка на Всесоюзном объединении «Автопромимпорт»
Работа или профессия
С 03.01.1968 по 31.07.1969
Москва, город федерального значения Москва
техник-диспетчер на в Производственно-полиграфическом предприятии "Патент"
Образование
С 18.09.1968 по 20.12.1968
Москва, город федерального значения Москва
прохождение курсов повышения квалификации руководящих и инженерно-технических работников по вопросам патентоведения и изобретательства при Комитете по делам изобретений и открытий при Совете министров... Показать все
Работа или профессия
С 29.08.1969 по 21.10.1975
Москва, город федерального значения Москва
Старший инженер в ВНИИНМАШ
Развод
13.11.1971

Муж: Рожков Анатолий Васильевич (Алексеевич)

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 22.10.1975 по 23.05.1978
Москва, город федерального значения Москва
и.о. старшего научного сотрудника базового отдела стандартизации ВНИИСтройдормаш
Образование
С 1976 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Повышение квалификации по специализации "Международная стандартизация" при Госстандарте СССР
Работа или профессия
С 29.05.1978 по 03.09.1987
Москва, город федерального значения Москва
старший техник, инженер в Институте атомной энергии И.В. Курчатова
Работа или профессия
С 12.10.1987 по 16.05.1988
Москва, город федерального значения Москва
бухгалтер МРСУ треста "Росбытмонтажналадка"
Место жительства
Между 1987 и 2017
Москва, город федерального значения Москва
ул. Рублевское шоссе, д. 30, к.2
Работа или профессия
С 04.11.1991 по 31.12.1992
Москва, город федерального значения Москва
инженер в фирме "Вита"
Работа или профессия
С 16.02.1995 по 24.04.1995
Москва, город федерального значения Москва
мойщица посуды, санитарка-буфетчица в Центральной клинической больнице
Работа или профессия
С 18.03.1996 по 31.12.1996
Москва, город федерального значения Москва
специалист отдела выплаты пенсий в Муниципальном управлении социальной защиты населения "Можайский"
Награда
15.05.2000
Москва, город федерального значения Москва
выдано удостоверение "Ветеран труда"
Смерть
01.05.2017
Москва, город федерального значения Москва
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