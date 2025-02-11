Мурашева Ефросинья Иванова До 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Мурашева Ефросинья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1860

умерла Неизвестно

Супруги
Мурашев Иван Иванов1853 г.р.
Дети
(Мурашева) Анисья Иванова23.12.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашев Иван Иванов

Рождение ребёнка
23.12.1877

Дочь: (Мурашева) Анисья Иванова

Отец ребёнка: Мурашев Иван Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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