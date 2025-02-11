Мурашева Ефросинья Иванова
женский, родилась До 1860
умерла Неизвестно
Супруги
Мурашев Иван Иванов1853 г.р.
Дети
(Мурашева) Анисья Иванова23.12.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурашев Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.12.1877
Дочь: (Мурашева) Анисья Иванова
Отец ребёнка: Мурашев Иван Иванов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно