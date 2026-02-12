Винокуров Платон
мужской, родился Неизвестно, Пермяки, Шалинский, Свердловская область
умер Неизвестно
Дети
Винокуров Леонтий ПлатоновичОколо 1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермяки, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Винокуров Леонтий Платонович
Мать ребёнка: не указана
Пермяки, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно