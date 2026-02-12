Винокуров Платон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Винокуров Платон

Автор
ПС
Суворова П.

мужской, родился Неизвестно, Пермяки, Шалинский, Свердловская область

умер Неизвестно

Дети
Винокуров Леонтий ПлатоновичОколо 1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермяки, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Винокуров Леонтий Платонович

Мать ребёнка: не указана

Пермяки, Шалинский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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