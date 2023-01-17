Полунина (Исаева) Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.06.1845 ст.
Дата смертиДо 1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1845 ст.
Отец: Иван Матвеевич
Мать: Наталья Ивановна
Бракосочетание
06.10.1861 ст.
Муж: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
04.04.1864 ст.
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
20.07.1872 ст.
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.03.1877 ст.
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
08.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
29.11.1880 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
18.03.1883 ст.
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
15.02.1885 ст.
Дочь: Полунина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1902