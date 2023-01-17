Полунина (Исаева) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина (Исаева) Акилина Ивановна

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

12.06.1845 ст.

Дата смерти

До 1902

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1845 ст.

Отец: Иван Матвеевич

Мать: Наталья Ивановна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1861 ст.

Муж: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1864 ст.

Сын: Полунин Василий Иванович

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
20.07.1872 ст.

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1877 ст.

Сын: Полунин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1878 ст.

Сын: Полунин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
29.11.1880 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
18.03.1883 ст.

Сын: Полунин Иван Иванович

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1885 ст.

Дочь: Полунина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Полунин Иван Кузьмич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
До 1902
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