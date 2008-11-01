Завьялова (Чибрикова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Чибрикова) Антонина Михайловна

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Место рождения

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.07.1922

Дата смерти

?.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1922

Отец: Чибриков Михаил Трофимович

Мать: Чибрикова Анна Гавриловна

Полумихалево, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.11.1948

Сын: Завьялов Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Завьялов Леонид Иванович

Большое Семёновское, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1950

Сын: Завьялов Владимир Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Большое Семёновское, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Николай Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Большое Семёновское, Талдомский, Московская область
Смерть
?.11.2008
Николо-Кропотки, Талдомский, Московская область
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