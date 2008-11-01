Завьялова (Чибрикова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.07.1922
Дата смерти?.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1922
Рождение ребёнка
10.11.1948
Сын: Завьялов Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Завьялов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1950
Сын: Завьялов Владимир Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Николай Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.11.2008
Николо-Кропотки, Талдомский, Московская область