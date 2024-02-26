Чурилин Илья Петров (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилин Илья Петров (Ич)

Чурилин Илья Петров (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Чурилин Петр Иванов (Ич)

Мать: Чурилина Авдотья Семенова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Между 1850 и 1858

Жена: Чурилина Марфа Григорьева (Вна)

Бракосочетание
04.06.1875 ст.

Жена: Чурилина Евдокея Николаева (Вна)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.