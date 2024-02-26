Чурилин Илья Петров (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Между 1850 и 1858
Бракосочетание
04.06.1875 ст.
Смерть
Неизвестно