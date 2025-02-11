Алексей (Алемаска) Макаров (Макайкин) 1723 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей (Алемаска) Макаров (Макайкин)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1723, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1787, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Макар (Макай) Владимиров (Алмаев)1687 г.р.
Супруги
Акулина Фёдорова1722 г.р.
Дети
Ульяна Алексеева1749 г.р.
Емельян Алексеев1750 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Макар (Макай) Владимиров (Алмаев)

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Фёдорова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ульяна Алексеева

Мать ребёнка: Акулина Фёдорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1750

Сын: Емельян Алексеев

Мать ребёнка: Акулина Фёдорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Акулина Фёдорова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1787
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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