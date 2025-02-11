Алексей (Алемаска) Макаров (Макайкин)
мужской, родился 1723, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1787, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМакар (Макай) Владимиров (Алмаев)1687 г.р.
Супруги
Акулина Фёдорова1722 г.р.
Дети
Ульяна Алексеева1749 г.р.
Емельян Алексеев1750 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Макар (Макай) Владимиров (Алмаев)
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ульяна Алексеева
Мать ребёнка: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Емельян Алексеев
Мать ребёнка: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Акулина Фёдорова
Смерть
1787