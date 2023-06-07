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Башилов Иосиф Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1879

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Башилов Антон Федоров

Мать: Башилова Наталья Иванова

Рождение ребёнка
18.04.1879

Дочь: Александра Осипова

Мать ребёнка: Башилова Матрона Никифорова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башилова Матрона Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1879
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