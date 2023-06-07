Башилов Иосиф Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Башилов Антон Федоров
Мать: Башилова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
18.04.1879
Дочь: Александра Осипова
Мать ребёнка: Башилова Матрона Никифорова
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1879