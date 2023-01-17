Хорунжий Дмитрий Архипович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти29.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1932
Мать ребёнка: Хорунжая Елизавета Акакиевна
Военная служба
С 03.09.1941 по 29.01.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 3.09.1941 Илекским РВК. Рядовой 34 мотоциклетного полка (24.09.1941 года переименован в 34 мотострелковую бригаду).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1942