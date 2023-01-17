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Хорунжий Дмитрий Архипович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

29.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.09.1932

Сын: Хорунжий Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Хорунжая Елизавета Акакиевна

Военная служба
С 03.09.1941 по 29.01.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 3.09.1941 Илекским РВК. Рядовой 34 мотоциклетного полка (24.09.1941 года переименован в 34 мотострелковую бригаду).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорунжая Елизавета Акакиевна

Смерть
29.01.1942
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