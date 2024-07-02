Пятовский Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1753 по 1754
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1754
Отец: Пятовский Иван Осипов
Мать: Пятовская Евфимия
Упоминание
1761
| РГАДА - Ф. 350 О. 2 Д. 476 | | ГАВО - Ф. 388 О. 1 Д. 8447 | Ревизская сказка
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1792
Сын: Пятовский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Пятовская Анна
Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793
Сын: Пятовский Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Пятовская Анна
Рождение ребёнка
С 1797 по 1799
Сын: Пятовской Артемий Григорьевич
Мать ребёнка: Пятовская Анна
Смерть
1799
| По данным «Ревизские сказки о крестьянах Вельского уезда за 1811 г.» (Вологодский архив (ГАВО) - Фонд №388. Оп.9. Д. 124)