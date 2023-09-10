Варченко Маргарита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Василий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варченко Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Варченко Валерий Германович
Отец ребёнка: Варченко Герман Яковлевич
Рождение ребёнка
21.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варченко Герман Яковлевич
Смерть
Неизвестно