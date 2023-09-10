Варченко Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарченко Маргарита Васильевна

Варченко Маргарита Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Василий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варченко Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
02.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варченко Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Варченко Валерий Германович

Отец ребёнка: Варченко Герман Яковлевич

Рождение ребёнка
21.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варченко Герман Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.