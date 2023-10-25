Сизых Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1979
Мать ребёнка: Сизых Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
07.07.1987
Сын: Сизых Денис Иванович
Мать ребёнка: Сизых Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
13.01.1989
Дочь: Булатова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Сизых Екатерина Ильинична
Смерть
Неизвестно