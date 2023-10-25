Сизых Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизых Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1979

Сын: Сизых Валерий Иванович

Мать ребёнка: Сизых Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
07.07.1987

Сын: Сизых Денис Иванович

Мать ребёнка: Сизых Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
13.01.1989

Дочь: Булатова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сизых Екатерина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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