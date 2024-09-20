Бабкин Федот Еремиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабкин Федот Еремиев

Бабкин Федот Еремиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1836 по 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

С 1800 по 1801 г.р.

Жена

С 1833 по 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1837

Отец: не указан

Мать: Бабкина Ефросинья

починок Рябовский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова

Рождение ребёнка
С 1858 по 1859

Сын: Бабкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова

Рождение ребёнка
16.12.1860

Сын: Бабкин Стефан Федотович

Мать ребёнка: Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.