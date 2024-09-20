Бабкин Федот Еремиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1836 по 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1836 по 1837
Отец: не указан
Мать: Бабкина Ефросинья
починок Рябовский
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1858 по 1859
Мать ребёнка: Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова
Рождение ребёнка
16.12.1860
Мать ребёнка: Бабкина (Наганова) Мавра Евдокимова
Смерть
Неизвестно