Акулина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 или 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1781 или 1784
Отец: Илья
Мать: не указана
Данные возраста из РС №8 за 1834г -50 лет из РС №7 за 1816г -35л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Антонов ич
Данные о жене из РС №8 за 1834г https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-RNXZ?i=968&cc=2432393 Фонд 378, оп. 1, дело 2 С.953 Сасово Ротмистра и кавалера князя Андрея Николаевича Вяземс... Показать все
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Дарья Наумовна
Отец ребёнка: Наум Антонов ич
данные из РС №8 за 1834г
Рождение ребёнка
23.06.1822
Сын: Павел Наумов ич
Отец ребёнка: Наум Антонов ич
год рождения вычислен по РС №9 1850г (27лет) найдена метрика о рождении, мать не указана https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-1Q6L?i=710
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Татьяна Наумовна
Отец ребёнка: Наум Антонов ич
Данные из РС№8 за 1834г
Смерть
Неизвестно