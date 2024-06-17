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Акулина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 или 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1774 по 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 или 1784

Отец: Илья

Мать: не указана

Данные возраста из РС №8 за 1834г -50 лет из РС №7 за 1816г -35л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Антонов ич

Данные о жене из РС №8 за 1834г https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996D-RNXZ?i=968&cc=2432393 Фонд 378, оп. 1, дело 2 С.953 Сасово Ротмистра и кавалера князя Андрея Николаевича Вяземс... Показать все
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Дарья Наумовна

Отец ребёнка: Наум Антонов ич

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
данные из РС №8 за 1834г
Рождение ребёнка
23.06.1822

Сын: Павел Наумов ич

Отец ребёнка: Наум Антонов ич

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
год рождения вычислен по РС №9 1850г (27лет) найдена метрика о рождении, мать не указана https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-9969-1Q6L?i=710
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Татьяна Наумовна

Отец ребёнка: Наум Антонов ич

Сасово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Данные из РС№8 за 1834г
Смерть
Неизвестно

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