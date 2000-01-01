Лосев Трофим Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти23.10.1938
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Лосев Мирон Илларионович
Мать: Лосева Матрена Карповна
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
21.11.1912
Мать ребёнка: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
07.08.1915
Мать ребёнка: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
08.03.1920
Дочь: Лосева Раиса Трофимовна
Мать ребёнка: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна
Смерть
23.10.1938