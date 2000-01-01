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Лосев Трофим Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

23.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Лосев Мирон Илларионович

Мать: Лосева Матрена Карповна

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Лосев Максим Трофимович

Мать ребёнка: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна

Бракосочетание
15.01.1912

Жена: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.1912

Сын: Лосев Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
07.08.1915

Сын: Лосев Петр Трофимович

Мать ребёнка: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
08.03.1920

Дочь: Лосева Раиса Трофимовна

Мать ребёнка: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна

Смерть
23.10.1938
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