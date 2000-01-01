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Кочуров Виталий Никитович

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Место рождения

д. Костыли

Дата рождения

16.06.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1932

Отец: Кочуров Никита Иванович

Мать: Кочурова Ефрасинья Григорьевна

д. Костыли
Нагорский р-он
Бракосочетание
01.03.1955

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Дубровка
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Рождение ребёнка
06.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Дубровка
Рождение ребёнка
10.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
п. Дубровка
Смерть
Неизвестно
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