Кочуров Виталий Никитович
Место рожденияд. Костыли
Дата рождения16.06.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1932
д. Костыли
Нагорский р-он
Бракосочетание
01.03.1955
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Дубровка
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Рождение ребёнка
06.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Дубровка
Рождение ребёнка
10.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п. Дубровка
Смерть
Неизвестно