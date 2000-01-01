Жулега Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулега Агафья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Жулега Тарас Карпов

Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Устинья Карпова

Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Жулега Василий Карпов

Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов

Рождение ребёнка
18.10.1797

Сын: Жулега Лука Карпов

Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов

Рождение ребёнка
28.09.1800

Сын: Жулега Харитон Карпов

Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Жулега Игнатий Карпов

Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулега Карп Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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