Жулега Агафья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Жулега Тарас Карпов
Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Устинья Карпова
Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов
Рождение ребёнка
18.10.1797
Сын: Жулега Лука Карпов
Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов
Рождение ребёнка
28.09.1800
Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Жулега Карп Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жулега Карп Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
деревня Жулега, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно