Комарчук (Ищенко) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарчук (Ищенко) Тамара Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1949

Отец: не указан

Мать: Ищенко (Курыло) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарчук Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Комарчук Владимир

Бракосочетание
05.11.?

Муж: Комарчук Владимир

Рождение ребёнка
23.02.1970

Сын: Комарчук Олег Владимирович

Отец ребёнка: Комарчук Владимир

Рождение ребёнка
28.12.1972

Дочь: Бабикова (Комарчук) Алла Владимировна

Отец ребёнка: Комарчук Владимир

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