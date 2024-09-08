Комарчук (Ищенко) Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1949
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарчук Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Комарчук Владимир
Бракосочетание
05.11.?
Муж: Комарчук Владимир
Рождение ребёнка
23.02.1970
Сын: Комарчук Олег Владимирович
Отец ребёнка: Комарчук Владимир
Рождение ребёнка
28.12.1972
Дочь: Бабикова (Комарчук) Алла Владимировна
Отец ребёнка: Комарчук Владимир