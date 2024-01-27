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Сафонова (Шубина) Марфа Яковлевна

Место рождения

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы

Дата рождения

1910

Дата смерти

10.11.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Иванникова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Шубин Александр Родионович

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Чурбакова, Редина Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Антюшина Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
11.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Васильевич

Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Смерть
10.11.1989
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР
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