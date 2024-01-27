Сафонова (Шубина) Марфа Яковлевна
Место рожденияАзербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Дата рождения1910
Дата смерти10.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Иванникова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Шубин Александр Родионович
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Чурбакова, Редина Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Антюшина Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Васильевич
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Смерть
10.11.1989
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР