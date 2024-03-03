Чемерилов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемерилов Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1981

Сын: Чемерилов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Чемерилова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1983

Дочь: Чемерилова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Чемерилова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1990

Сын: Чемерилов Александр Викторович

Мать ребёнка: Чемерилова Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемерилова Ольга Николаевна

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