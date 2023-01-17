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Цыганков Алексей Яковлевич

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Место рождения

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область

Дата рождения

11.03.1900

Дата смерти

21.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1900

Отец: Цыганков Яков

Мать: Цыганкова Жена Якова

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Бракосочетание
16.05.1925

Жена: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.03.1926

Сын: Цыганков Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.05.1931

Сын: Цыганков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР, Красноярский край,г. Канск
Смерть
21.08.1969
Москва, город федерального значения Москва
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