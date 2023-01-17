Цыганков Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1900
Дата смерти21.08.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1900
Отец: Цыганков Яков
Мать: Цыганкова Жена Якова
Бракосочетание
16.05.1925
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.03.1926
Сын: Цыганков Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1931
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР, Красноярский край,г. Канск
Смерть
21.08.1969
Москва, город федерального значения Москва