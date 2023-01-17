Новикова (Дутова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова (Дутова) Анна Ивановна

Новикова (Дутова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Около 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.02.1812

Муж: Новиков Михаил Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Новикова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1823 ст.

Дочь: Новикова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1825
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close