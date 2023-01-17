Новикова (Дутова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиОколо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1812
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Новикова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
01.08.1823 ст.
Дочь: Новикова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Фёдорович
Смерть
Около 1825